Doria anuncia flexibilização das máscaras em todos os ambientes

O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira, 17, a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes no Estado de São Paulo. A medida entra em vigor de forma imediata, mas a obrigatoriedade da proteção facial segue mantida para transporte público e hospitais, além de acessos a esses lugares.

No último dia 9 de março, Doria já havia anunciado a flexibilização para ambientes abertos no Estado. Agora, com respaldo do Comitê Científico ligado ao governo, amplia a orientação à população paulista.

“Recebi hoje à tarde uma nota técnica do Comitê Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público”, anunciou o governador paulista.

Finalmente sem máscaras! Acabo de assinar decreto que libera imediatamente o uso de máscaras em locais fechados em SP. O avanço da vacinação e a queda nas internações e óbitos permitem esta medida. Momento tão esperado depois de dois anos desafiadores. Estou muito feliz! 😀 — João Doria (@jdoriajr) March 17, 2022

O novo decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira e terá efeito imediato. O uso da proteção facial contra o coronavírus agora passa a ser opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros.

A decisão anunciada nesta quinta-feira foi baseada em análises técnicas do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. Os especialistas levaram em consideração o índice de vacinação com duas doses no estado, que atingiu a meta definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS), com imunização de 90% da população elegível, acima de 5 anos.

Depois de 14 dias do feriado de Carnaval, também foi constatada pelas autoridades paulistas uma manutenção da melhora dos indicadores epidemiológicos, indicando que a queda na transmissão da covid-19 no Estado de São Paulo segue de maneira progressiva.

Pela sexta semana seguida o Estado contabiliza quedas de internações nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva e de enfermaria. Na última semana, foi registrada a redução de 18,5% nas novas internações.